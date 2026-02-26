przeciez to nie ma sensu. Ci imigranci to tempole i nieroby. .Kto bedzie placil podatki, kto bedzie kupowal rzeczy zeby elita wiecej zarabiala. Oni nie chodza do kin wiec caly hollywood padnie, onie nie daza do wzbogacenia sie tylko do niszczenia. Zobaczcie na ich kraje skad pochodza.