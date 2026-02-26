Czym tak naprawdę jest teoria Wielkiej Podmiany?
Podjęcie przez hiszpański rząd decyzji o legalizacji pobytu około 500 tysięcy nielegalnych imigrantów ponownie zainteresowało społeczeństwa i media tzw. teorią Wielkiej Podmiany. Czym właściwie jest teoria Wielkiej Podmiany i jakie są jej faktyczne założenia?VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 47
- Odpowiedz
Komentarze (47)
najlepsze
@snorli12: "Europejskie elity", czyli kto dokładnie? I w jakiej mierze ""europejskie"?
@Ilahinefes: Mają ale jest skutecznie tłumiony oskarżaniem o rasizm i antysemityzm a w zalążku tłumiony wszelkiego rodzaju propagandą medialno-rozrywkową ¯\(ツ)/¯
I nie jest to domena wyłącznie Europy, ani nawet tzw. cywilizacji zachodniej.
To domena ogólnoświatowa, a indoktrynacja w tym zakresie trwa w najlepsze przynajmniej od końcówki XVIII wieku.
W przypadku cywlizacji zachodniej to jest antyteza wyprowadzona przeciwko tezie, którą
Myśleliście, że b--ń biologiczna to tylko z probówki? ( ͡º ͜ʖ͡º)