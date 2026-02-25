Paweł umierał, a lekarz stwierdził, że udaje nieprzytomnego. Zabrakło pokory
Objawy zerwania zastawki, odprowadzającej płyn mózgowo-rdzeniowy u 13-letniego Pawła zlekceważyła załoga karetki pogotowia. W karcie pacjenta lekarz wpisał, że chłopiec udaje nieprzytomnego. Trzy lata po tych tragicznych wydarzeniach ruszył procesiggy_p
Tymczasem po latach prawdziwej karty ani widu ani słychu.
Wyobrażam sobie tą sytuację:
- Pani syn udaje. Ekipa, zbieramy się.
- Ale on nie udaje, jemu coś się dzieje.
- Pani nie jest
W sądzie mu nic nie zrobią, bo żaden biegły nie nasra swojemu w papiery.