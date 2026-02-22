Nie istnieje ani jeden tech bro któremu peron by nie odjechał, każdy jeden jest tak straszliwie oderwany od normalnego życia, że nawet lokalny psychicznie chory żul pod sklepem mówi bardziej z sensem. Ich się powinno zamykać w piwnicach i niech sobie tam pracują ale publicznie nie powinni się wypowiadać o ile nie chcą być zjedzeni w pierwszej kolejności ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )