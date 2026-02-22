Twórca ChatGPT w strumieniu swobodnej świadomości albo niespełna rozumu
"Ludzie mówią, że dużo energii potrzeba do działania sztucznej inteligencj, ale nauczenie człowieka również wymaga dużo energii. Potrzeba 20 lat życia i pożywienia, które zjesz w tym czasie, zanim nabierzesz rozumu."chlopiec_kucyk
Komentarze (97)
@Bijelodugme: Jak dla mnie to ciężko stwierdzić, czy na dzień dzisiejszy bilans AI jest ujemny czy dodatni. Internet jest coraz bardziej zaśmiecony tym syfem, coraz trudniej stwierdzić, co jest prawdą, a co nie.
Ale największy problem prawdopodobnie dzieje się w szkołach, gdzie dzieciaki przestają samodzielnie myśleć, tylko wrzucają wszystkie zadania do Chata GPT.
Oczywiście można to powiedzieć, że AI to tylko narzędzie i
@kwanty: No nie jak każdy, bo kwoty są astronomiczne. No i oni cały czas zakładają, ze złapią większość rynku AI, a przecież konkurencja im depcze po piętach. No i firmy nie wykazują wzrostu wydajności z powodu AI
Nie mam wątpliwości, że AI przynosi wartość, tylko ta wartość ma się nijak w porównaniu do inwestycji
No i zmarnował te 20 lat i to całe pożywienie.
@r_nd_m: nie jestem tu ekspertem, ale coś tam liznąłem i z tego co pamiętam, to jakość danych wejściowych ma znaczenie. Po drugi sposób nauki i jakość tej nauki - w życiu nie wystarczy jeden wynik, trzeba jeszcze "rozumieć" do czego to się odnosi.
Korporacje miały nadzieję na "cyfrowych" niewolników, na duże modele wykonujące pracę ludzi... a
@Syskiev: specyficzna dziedzina promująca specyficzny typ osobowości. Dodatkowo każdy wizjoner to trochę szaleniec. Człowiek, który w IT (i ogólnej technologii) ma odnieść ogromny sukces musi być trochę jak z innego świata.