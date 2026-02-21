4k nie istnieje.
Poza kilkoma wyjątkami, jak Matrix, Titanic czy filmy Christoffera Nolana 4K to ściema. 99% filmów było i jest kręcona, renderowana i przetwarzana jako 2k DI, a wersja 4k nie różni się niczym od 1080p.BArtus
Komentarze (53)
@LostHighway: Exactly kolego
Wytwórnie nastawione na zysk robią to po łebkach.
Jak się dobrze przyłoży to efekt jest piorunujący.
Przykłady:
Fatboy Slim - Weapon Of Choise nagrany w 2000 roku
Alanis Morisette - Ironic nagrany w 1995 roku.
Zasadniczo na YT, jeśli komuś zależy na jakości powinno się zawsze wybierać 4K jeśli jest dostępne, nawet jak monitor masz FHD, z uwagi na wyższy bitrate, a zatem więcej informacji zachowane w obrazie. YT stosuje dość agresywną kompresję.
Wystarczy że podepniecie monitor fullhd lub przełączycie rozdzielczość na monitora fullhd - wtedy na youtube lub na netflixie przełączcie fullhd do 4k. Różnica jest diametralna
@PepikPL: a pecetowcy z FSRami i innym podobnym śmietnikiem? Już lepiej obniżyć ustawienia graficzne do medium i grać w natywnej rozdzielczości, niż high i ratować się renderem w 75% albo i mniej