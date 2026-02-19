Rząd USA tworzy portal z treściami zakazanymi w Europie
Administracja USA pracuje nad uruchomieniem portalu freedom.gov, który ma gromadzić treści usunięte z sieci na podstawie europejskich regulacji dotyczących moderacji i bezpieczeństwa online. To pierwszy tak wyraźny ruch USA w bezpośredniej konfrontacji z UE w sprawie cenzury.jestemjakijestem1212
- #
- #
- #
- #
- #
- 73
- Odpowiedz
Komentarze (73)
najlepsze
Lub stronę, na której będą wszystkie dokumenty na temat Epsteina bez cenzury nazwiska Trump.
@TomMen: nie zrobią, bo akurat treści o Izraelu są w Europie też zakazane. Macron nawet ostatnio coś pobąkiwał, że marzy mu się odbieranie praw wyborczych skazanym za antysemityzm.
@TomMen: to byłby hit tylko przecież ich nie mają
@Shoun: a to ciekawe, możesz napisać jakie konkretnie posty są ukrywane i na jakiej podstawie?
Jakiś urzędnik w Unii Europejskiej(Thierry Breton, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego), żądał zakazania transmisji z wywiadu jakiegoś Amerykanina z kandydatem na prezydenta USA, na amerykańskiej platformie xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Nie wiem ile masz lat, ale może pora trochę więcej rozumieć.
@Cogres: Tak właśnie było, przecież byś nie kłamał xd
Albo Vance.
2026 rok. Reagan przewraca się w grobie
@PotwornyKogut: od kiedy to krytykowanie UE jest nielegalne? XD
Mowa o treściach u nas zakazanych gamoniu xD
@PotwornyKogut: ta i to są te usuwane treści XDDD "krytyka Unii Europejskiej"
@Mr_Wolf: ciekawe, że UE potrzebuje cenzury aby się nie rozpaść
- korea północna
-chiny
-rosja
- usa
-ue
@PopeLeon: bo zwykle działa to tak: Usuwacie treści dla odbiorców z naszego kraju albo blokujemy dostęp do waszego portalu. Dodatkowo zablokują działanie lokalnego oddziału i kasa na za reklamy przestanie płynąć.
99% użytkowników nie będzie chciało grzebać w ustawieniach aby obejść blokadę na DNS którą państwa "blokują" np strony hazardowe