Skandal na Mazurach. Nietrzeźwy policjant spowodował kolizję i uciekł
Ponad promil alkoholu w organizmie miał 57-letni policjant z Białej Piskiej na Mazurach, który po służbie doprowadził do kolizji drogowej. Funkcjonariusz próbował uniknąć odpowiedzialności, zrzucając winę na innego kierowcę. Wobec mężczyzny wszczęto już postępowanie dyscyplinarne i administracyjne.gerwazy-oko
wiecie co jest najgorsze? że gdyby nie wpadł to by k---a dalej tam pracował i prawił ci morały i cie pouczał jak masz żyć
