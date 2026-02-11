W zadku mam rok Linuksa - najbardziej podoba mi się w nim to, że właśnie tak mało ludzi z niego korzysta, jest w pewnym sensie "elitarny" (ale w dobrym tego słowa znaczeniu, żeby nie było - nie twierdzę, że użytkownicy Windowsa to lamerzy) - nie chcę dożyć czasów gdy każdy Janusz i Grażyna będą mieli laptopy z Linuksem - to będzie bardzo smutny czas...