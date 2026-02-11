Linux lepszy. NVIDIA potwierdza
Aplikacja GeForce NOW jest już dostępna na Linuxie. Oto, co oferuje popularna usługa NVIDII.olaaloola
- #
- #
- 38
- Odpowiedz
Aplikacja GeForce NOW jest już dostępna na Linuxie. Oto, co oferuje popularna usługa NVIDII.olaaloola
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (38)
najlepsze
GDZIE w tym artykule jest napisane że Nvidia twierdzi że Linux jest lepszy?
DLACZEGO pod postem o usłudze chmurowej toczy się dyskusja o uruchamianiu gier natywnie na Linuksie?
Czy wy w ogóle czytacie co wykopujecie? ( ͡° ʖ̯ ͡°)
@kanis-sapiens: To dużo? Wydaje mi się, że najtańsze światłowody to 300.
1. Na wstępie nie działa dongl z wifi i bluetooth od chińczyka, który na Windowsie dziala bez problemu a to moja jedyna opcja na połączenie do sieci i akcesoriów, więc z tego nie zrezygnuję. Godzina zabawy w konsoli, pobieranie różnych, dziwnych repozytoriów i wszystkie wątki na reddit - stracony czas.
2. Problem z mikserem Fifine