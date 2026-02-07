PKS... Senegal. Autokar z Kluczborka odnaleziony w Afryce
Mówi się, że podróże kształcą, a czasem mogą dostarczyć nam również nietypowych odkryć. Bo oto w Afryce, jedna z internautek, znalazła autobus... z Kluczborka. Postanowiliśmy prześledzić drogę pojazdu z opolskiego asfaltu na pustynne rewiry.WroTaMar
Choć np w Egipcie chyba montowali żuki więc np. taki pojazd tam to żadna sensacja
Zlot posiadaczy Polonezów w Egipcie
https://en.wikipedia.org/wiki/2014_Mark-1_Plumbing_truck_incident
@Niech_moc_bedzie_z_toba: Nikt nie spodziewał się, że przy wyprzedaży majątku państwowych spółek mają aż taki rozmach. ¯\(ツ)/¯
Komentarz usunięty przez autora