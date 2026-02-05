Sztab Generalny: Kwalifikacja wojskowa to symbol wejścia w dorosłość
Czy przez to należy rozumieć, że zatrważająca większość kobiet nigdy nie wchodzi w dorosłość, bo kobiety nie podlegają powszechnej obowiązkowej kwalifikacji wojskowej?sildenafil
Komentarze (112)
najlepsze
Dorosłość to jest krytyczna ocena takiej propagandy.
*tyczy sie tylko okolo 50% spoleczenstwa ( ͡º ͜ʖ͡º)
masz szanse 1 do 2 :p
@ukradlem_ksiezyc: i nie musi, w razie czego przychodza smutne żetony i zabierają cię na koszary xD
Pensja 2 żetonów, jest tańsza, niż jakieś socjotechniki, które trzeba aktualizować
To jest kwintesencja klasyfikacji wojskowej, niezmienna od dziesiatek lat.
A teraz jeden z drugim odklejony dziadzio bedzie p-------l
@PurpleHaze: Kwalifikacja wojskowa jest organizowana przez stronę cywilną.
W komisji NIE MA ani jednego żołnierza.
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 marca 2023 r.
w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do
Symbolem wejścia w dorosłość gównobadanie polegające na pokazaniu gołej d--y i wora przed komisją złożoną ze starych bab i jakichś trepów.
Żeby oni tam jeszcze cokolwiek badali, ale u mnie było to: wzrost, waga, tablica z literkami, pokaż, co masz w gaciach i witamy z kat. A. Na podstawie tego urągającego medycynie badania chłopy 30 lat później, z brzuchami, cukrzycą, nadciśnieniem będą powoływani na zmielenie jako całkowicie zdrowi.
