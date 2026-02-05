Ale odklejka xD



Symbolem wejścia w dorosłość gównobadanie polegające na pokazaniu gołej d--y i wora przed komisją złożoną ze starych bab i jakichś trepów.

Żeby oni tam jeszcze cokolwiek badali, ale u mnie było to: wzrost, waga, tablica z literkami, pokaż, co masz w gaciach i witamy z kat. A. Na podstawie tego urągającego medycynie badania chłopy 30 lat później, z brzuchami, cukrzycą, nadciśnieniem będą powoływani na zmielenie jako całkowicie zdrowi.



To Pokaż całość