Rosyjski szpieg zatrzymany w Ministerstwie Obrony Narodowej. Poranna akcja SKW
Dziś po godz. 8.00 Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) zatrzymała wieloletniego pracownika Ministerstwa Obrony Narodowej. Mężczyzna podejrzany jest o współpracę z rosyjskim wywiadem. "Zatrzymanie domniemanego szpiega ulokowanego w tak wrażliwym miejscu, jak MON to ogromny sukces"Dorodny_Wieprz
Komentarze (160)
najlepsze
Nie. Ulokowanie szpiega w tak wrażliwym miejscu, jak MON to ogromny sukces. Rosjan.
@scoria: Pożytecznych idiotów jest całkiem sporo, aczkolwiek niektórzy mogą robić to za pieniądze.
Samo to, że dostajesz tyle minusów świadczy ile tu prorosyjskiego gówna. No i cała konfederacja to jedna wielka kolumna ruskiej propagandy.
Mnie o bardziej ciekawi jakim cudem nie wykrył go przewodniczący Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych xD