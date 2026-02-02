Cześć. Nie mam sam już pomysłu gdzie udostępniać swoją zbiórkę.
Miesiąc temu zdiagnozowano u mnie złośliwy nowotwór j---a, moje dotychczasowe życie zmieniło się o 180 stopni. Całe szczęście nasza służba zdrowia działa dość szybko, bo miesiąc od diagnozy będę poddany dość agresywnej chemioterapii. W międzyczasie miałem już operacje usunięcia j---a. Jestem na zwolnieniu, moje możliwości spadły drastycznie, zebrane środki przeznaczone będą na codzienne życie, czynsz, leki. Mam przerzuty na węzły chłonne i przez to mam osłabiona odporność, w styczniu 3 razy byłem już na antybiotyku. Z góry dziękuję za udostępnianie i ewentualne wpłaty.
https://pomagam.pl/kya9wh
Komentarze (23)
najlepsze
Mój brat dowiedział się o tym w trakcie chemioterapii dopiero
Dziecko mam, nie planuje więcej, to ten temat odkładam.
Dużo zdrowia i powodzenia. Trafiłeś w dobre miejsce
Mnie wycięli jedno jajeczko.
Przerzuty były wokół kręgosłupa i do mózgu.
Chemia.
I jest OK.
Po czterecn latach zmajstrowałem synka.
Leczony jestem to racja ale koszta dodatkowe, jednocześnie brak możliwości pracy uniemożliwia mi przeżycie, stąd ta zbiórka. Nie przykładam Ci głowy do broni w celu przelania mi pieniędzy, to jest dobrowolna rzecz.
A czy moja historyjka jest ckliwa? Nie
u mnie akurat byla taka sytuacja ze juz w 3 miesiacu poukladalem sobie te media