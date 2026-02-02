To by tłumaczyło, dlaczego ceny niektórych towarów w oryginalnych sklepach sprzedawców często są wyższe niż na samym Allegro.



Zawsze mnie to dziwiło, znajduje dany towar, szukam sprzedawcy w Google, po nazwie, NIP, czy innej rzeczy, czy dana firma czasami nie ma własnego sklepu, strony internetowej. Często okazuje się, że ma, ale jednak cena za ten sam towar albo jest identyczna, albo bardzo często wyższa. Co jest niezrozumiałe, bo przy własnym sklepie internetowym Pokaż całość