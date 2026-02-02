Erli pozywa Allegro. Zarzuca wymuszanie wysokich cen.
Allegro wprowadziło zasady i mechanizmy uzależniające wypłatę rabatów lub udział w programach promujących produkty od tego, czy sprzedawca nie oferuje w innych (tańszych) kanałach sprzedaży niższych cen. Sprzedawcy są niejako zmuszeni podnosić ceny i tracą wszyscy poza dominującym graczem.GRUBY140
- #
- #
- #
- #
- 69
- Odpowiedz
Komentarze (69)
najlepsze
Dlatego tez m.in. allegro wprowadzilo katalog produktow i koniecznosc podawania kodow EAN itp. zeby łatwiej inwigilowac i znajdowac produkty, które beda
@a5f5c1 Na ten moment dalej biorą nasze produkty nie raz do supercen, ale jest znaczny spadek - nie prowadzę natomiast dziennika żeby sprawdzać i porównywać jak to było przed i po. No i zauwazyc mozna, ze allegro mniej juz doplaca niz kiedys - co zreszta sami zapowiadali.
@spyypl Po pierwsze nie prowadzę sklepu, ale jestem
W Erli w praktyce i tak niewiele kupisz bo jest tam ułamek asortymentu z Allegro a jak jeszcze popatrzysz na ceny to mało co wyjdzie taniej.
Zawsze mnie to dziwiło, znajduje dany towar, szukam sprzedawcy w Google, po nazwie, NIP, czy innej rzeczy, czy dana firma czasami nie ma własnego sklepu, strony internetowej. Często okazuje się, że ma, ale jednak cena za ten sam towar albo jest identyczna, albo bardzo często wyższa. Co jest niezrozumiałe, bo przy własnym sklepie internetowym
(swoją drogą, to fascynujące jak wiele jest jeszcze w polskim e-commerce amatorszczyzny)
Nie wiem czy dobrze zrozumieliście mój wpis, nie chodzi o to, aby być konkurencją dla Allegro tylko alternatywą.
Masz sklep stacjonarny, który prowadzi sprzedaż wysyłkową, przecież może mieć równocześnie własny sklep internetowy, być na Allegro, Amazonie, czy innym marketplace typu Empik, Kaufland. Przecież istnieją systemy agregujące taką sprzedaż jak Baselinker i wiele sklepów tak
Żeby nie skończyło się jak z super siecią Dino, której szeptany marketing był nagminny na wypoku.