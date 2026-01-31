Hity

tygodnia

Jak cwaniak i oszust używa portalu wykop.pl do niszczenia konkurencji
3807
Filmik pokazujący jak działa system kaucyjny w praktyce
3203
Zgłosił na policję, że od siedmiu lat znęca się nad nim żona
2659
20 lat stała przy taśmociągu. Po zawale usłyszała, że to była praca tymczasowa
2437
Prokurator która potrąciła śmiertelnie kobietę nadal na wolności!!!
2210

