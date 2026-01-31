Cześć Mirki,

nic tak nie wku$#a jak bezczelność handlarzy i januszowanie...

W dniu Lego czyli 28 stycznia, Kaufland zrobił fajną promocję, kupujesz jeden zestaw drugi gratis, ceny lekko wyższe ale wychodziło i tak tanio. Podskórnie czułem że hieny z olx i allegro wpadną na otwarcie ale myślałem, że limity zakupów czy coś i jak normalny człowiek coś kupię z synami przed szkołą... No to jedziemy, 6.55 meldujemy się w sklepie i no sorry tego się nie spodziewałem, tłum handlarzy, facet potrafił sterować SZEŚCIOMA wózkami z Lego prościutko do kasy. W kilka minut oburzenie wzrasta, kilkunastu rodziców z dziećmi bezradnie patrzy na bezczelne szumowiny zbierające wszystko, byle parzyście. Poprosiłem personel o interwencję, ograniczenie tego pato zjawiska i cyk odpowiedź niszcząca kompletnie... zakaz sprzedaży hurtowej jest ale co możemy zrobić, przecież nie będziemy się kłócić z ludźmi. Kupiliśmy jakiś mały Speed, przypadkiem znaleziony i do kasy a tam paraliż kas bo wszyscy handlarze muszą tak kupić żeby rabat był największy czyli parzyście...

Dzieciaki do szkoły, ja do kompa, praca zdalna więc rządzę i mail do centrali Kaufland, liczyłem że może coś się da ograniczyć na innych sklepach, niech inni rodzice coś kupią z dzieciakami ale niestety, odpowiedź niczym z typowego #korpo, #januszbiznesu czy tam inny... jest nam przykro, działamy, dokładamy wszelkich starań i takie typowe odpowiedzi w stylu "daj pan spokój"

Mój wniosek jest taki:

1) korpo mają w nosie klienta indywidualnego, liczy się hajs,

2) Julki (w tym przypadku Katarzyna) nic nie mogą i pewnie nic im się nie chce,

3) cały asortyment Lego w Kauflandach wyprzedany, obrót sklepu znacznie wzrósł, kasa się zgadza...

Ja z pewnością nigdy więcej do Kauflandu nie zajrzę, rozmawiając z innymi ojcami myślę, że nie jestem odosobnionym przypadkiem. Głupiego masła nie sprzedadzą więcej niż 3 kostki a produkt dla dzieciaków (tych dorosłych też) hurtowo można...

Załączam korespondencję z Kaufland Polska, napisałem też do Lego Polska i będę pisał do centrali Kaufland w Niemczech.

Zanim napiszecie, że mogliśmy jako rodzice wstać o 4.30 i warować pod drzwiami pomyślcie co czuły dzieciaki, które z własnymi oszczędnościami przyszły przed szkołą i nie mogły nic kupić bo handlarzyna wszystko wykupuje.

Wszystkim życzę uśmiechu i radości z budowania Lego, a handlarzom Lego w internecie hemoroidów czy czegoś podobnego i obyście zostali z tymi zestawami a urząd skarbowy was dojechał. Od środy na olx co minutę są dodawane kolejne ogłoszenia, powodzenia w sprzedaży