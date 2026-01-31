To nie żart. W centrum Poznania stanęły ogrzewane namioty dla mieszkańców
Przed Dworcem PKP w Poznaniu oraz na Placu Wolności stanęły ogrzewane namioty, w których mieszkańcy mogą schronić się przed mrozem i napić gorącej kawy lub herbaty. To wspólna akcja służb: Komendy Miejskiej PSP, Straży Miejskiej, Policji oraz Grupy Ratownictwa PCK Poznań. Działają razem, by pomócInfoMagazyn
Komentarze (38)
@InfoMagazyn, a niby dlaczego to miałby być żart?
Śmieszy was że ktoś będzie chciał się schronić przed mrozem?
A dzieci to nie ludzie?
Przez całą zimę nie widziałem żadnej piaskarki na chodniku. W poprzednich latach wkurzałem się solą na butach, w tym roku trzeba w raczkach chodzić.
@Titsuman: wszystkie zapasy poszły do gastronomii i teraz soli nie ma. A ta spożywcza droga i na drogi sypać szkoda!
Przecież te namioty normalnie kurzą się w magazynie. Tak przynajmniej służby mają trochę ćwiczeń.
@czwartafaza: Nie wiem jak w Poznaniu, ale noclegownie w wielu miastach są obecnie przepełnione. Często nie mają gdzie kłaść ludzi, więc przyjmują ich tylko na noc i kładą na prowizorycznych leżankach (materace, koce). W dzień taki bezdomny sam musi zadbać o siebie. Te namioty to świetny pomysł, człowiek się ogrzeje, zje, wypije coś ciepłego. To naprawdę