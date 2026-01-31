Generalnie to namioty raczej dla bezdomnych. Niby spoko, ale czy bezdomni nie mają i tak zagwarantowanych noclegowni, w których jedynym wymogiem jest bycie trzeźwym? To takie trochę podtrzymywanie problemu bezdomnych w okolicach dworca PKP, bo ci zamiast się przenieść do tych miejsc to nadal będą koczować właśnie tam.