Asesor komorniczy podejrzany o kradzież 14 mln zł zatrzymany na Dominikanie
Młody chłopak ze Szczecina się wycwanił. Ukradł 14 mln zł i zniknął. Niecały rok zajęła mu zabawa na Dominikanie. Chyba nie był zbyt ostrożny...arek_elita
Komentarze (35)
@scoria: leszcze co im kaska do łba uderzyła tak właśnie robią. Bilet bezpośredni z Polski na drugi koniec świata i elo, myśli, że jest bezpieczny. A prawdziwe asy po prostu znikają anonimizując do granic podróż licznymi przesiadkami, rozmaitą kominikacją, a nawet i zmianą personaliów w odległym kraju.
Jak Kulczyk np. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@ty_O: Kiedyś jeszcze w gimbazie był taki Michał co zawsze był przygotowany na lekcje, zawsze miał zadania domowe, dobrze się uczył itp. Pewnego dnia pojechałem na rower i koło Biedronki jak chciałem przejechać na drugą stronę ulicy (jechałem po ścieżce rowerowej przy chodniku) patrzę na prawo- nic nie jedzie, na lewo też no to jadę, a że światło miałem zielone to niczego się
@ty_O: Skoro nie uciekł znaczy że nie mógł, Może za mały w------l mu groził, może za mało zajumał, może nie ma haków na kogo trzeba.... kto może to wiedzieć ¯\(ツ)/¯
z taką kasą mógł dostać obywatelstwo Izraela, nie dość że spał by spokojnie to jeszcze bez problemu wpadał by do Polski na święta, bo ze strachu żadne służby by go nie dotknęły (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)