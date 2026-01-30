Młody chłopak ze Szczecina się wycwanił. Ukradł 14 mln zł i zniknął. Niecały rok zajęła mu zabawa na Dominikanie.

⌐

͡

■

͜

ʖ

͡

■

z taką kasą mógł dostać obywatelstwo Izraela, nie dość że spał by spokojnie to jeszcze bez problemu wpadał by do Polski na święta, bo ze strachu żadne służby by go nie dotknęły (