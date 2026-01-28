Wstrząsająca opinia biegłego po potrąceniu nastoletniej Darii na przejściu.
Według biegłego sądowego Zbigniewa Jabłońskiego, Daniel O. jechał z prędkością ok. 60 km/h. Z tym wyliczeniem nie zgadza się mecenas rodziny Darii, Andrzej Mucha. Biegły: Dziewczynka powinna zachować szczególną ostrożnośćkrabozwierz
Jakie to wygodne dla pana biegłego :)
i cyk. Pora na CSa.
Mam nadzieję że unia wymusi na producentach aut fabryczne limity na prędkość w mieście np na 30 km/h. Inaczej
Bo rozejrzenie się wokół, przed wejściem na przejście, z dużym prawdopodobieństwem tak.
To jest za mało. Biegły powinien oszacować też błąd pomiarowy. No i teraz odpytując na szybko chatgpt na temat
@menmikimen: co za urojenia xD
Jeżdżę autem, dużo chodzę... ZAWSZE na przejściu się rozglądam, nawet na jednokierunkowej patrzę w prawo i w lewo, choć w TEORII z jednej strony nie ma prawa nic nadjechać. Ale może. Dla mnie to sekunda, może dwie, żadna strata.
A jeżdżąc samochodem patrzę z przerażeniem, jak ludzie sobie beztrosko idą i nawet nie spojrzą, po