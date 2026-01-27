Nie polecam posuwać dziołch ze Sosnowca. Miałem raz jedną, taka wakacyjna przygoda... Ogolona była wszędzie, bikini, nogi, ale za to z d--y jej wystawiały włosy sztywne jak druty. Jak ją posuwałem od tyłu to patrzyłem i zastanawiałem się co tam ma ona w tym odbycie. Jak rozchyliłem poślady to normalnie niemożliwe xD Gąszcz jak w latach 60 tylko z tego jednego miejsca. Dodatkowo paliła jak smok i mówiła, że hanysy żartują z Pokaż całość