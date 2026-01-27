Przyleciał z Wenezueli bo... chciał zwiedzać Sosnowiec
Zwiedzanie Sosnowca zadeklarował 29-letni obywatel Wenezueli. Potem zmienił zdanie i powiedział, że chce zostać w Katowicach kilka dni. Ostatecznie przyznał, że przyleciał aby podjąć pracę zarobkową. Ponieważ nie posiadał żadnych uprawniających go do tego dokumentów, otrzymał nakaz opuszczenia krajuplackojad
Komentarze (58)
Normalni jesteście?
Powinien dostać za darmo hotel, przewodnika, bilety na autobus i kieszonkowe!
@ToksycznyArek: Są pewne granice okrucieństwa. Nie przekraczajmy ich.
@cyganztorunia: Z Wenezuelą mamy ruch bezwizowy dla turystów.
@Cztero0404: procedura pt. masz zrobić to sam, a jeśli nie i my cię znajdziemy, to deportujemy cię siłą. Ale jak cię nie znajdziemy, to możesz siedzieć ile chcesz.
@KaluHeHe: To są ci sami ludzi którzy będą krzyczeć, że imigranci są źli. No chyba, że ktoś ściąganie ich do zakladu pracy janusza to już spoko xD