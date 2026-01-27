Jak dzisiaj (prosto) zagrać w Heroes of Might and Magic 3 - krótkie FAQ
Krótki zbiór odpowiedzi na podstawowe pytania odnośnie Heroes of Might and Magic 3. Czyli jak dzisiaj najlepiej zagrać w tę kultową grę!99942Apophis
- Jak zagrać w oryginalne herosy 3?
1a. Kupić używaną wersję CD, najlepiej złotą edycję, czyli z dwoma oficjalnymi dodatkami
(obecnie drogo na olx/januszeggro)
1b. Kupić wersję cyfrową na gog, za kilkadziesiąt PLN (czasem kilkanaście zł - obserwuj na pepper promocje)