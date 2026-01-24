Coraz więcej artykułów naukowych to dzieło AI. Wydawcy wprowadzili nowe reguły
Sztuczna inteligencja tworzy prace naukowe.Większość to śmieci.Portal arXiv, na którym naukowcy mogą publikować tzw. preprinty, czyli artykuły naukowe przed publikacją w czasopiśmie, mierzy się teraz z zalewem tekstów wygenerowanych przez AI.Wydawca portalu wprowadził nową regułę weryfikacji autorówFredOnizuka
Komentarze (51)
najlepsze
Half of academic papers are never read by anyone other than their authors, peer reviewers, and journal editors.
Studies suggest that the average academic article is read completely by fewer than 10 people, with up to 90% of published papers never being cited. This phenomenon highlights a significant gap between the high volume of research published annually and its actual reach within the academic
Dlaczego?
- artykułu często produkowane są na siłę, bo uczelnia chce się pochwalić jak największą ilością publikacji,
- powielane są artykułu z tej samej tematyki, ale np. w innym czasopiśmie lub ze zmienionymi kilkoma parametrami,
- publikacje badawcze, często pisane są
---
Co ciekawe dla mnie: w większości wywiadów, z noblistami z dziedzin ścisłych, wydają się ogromnie pokornymi ludźmi.
Czyli bez zmian.
Sytuacja jest podobna do obrazów w sztuce. Słyszałem, że niektórzy artyści posiłkują się ai żeby
Nie wiem czy sie orientujecie ale w swiecie nauki to autor placi wydawnictwu typowo po 10-20tys zlotych za mozliwosc publikacji. A prace weryfikuja recenzenci ktorzy nie dostaja nic. Ewentualnie dostaja znizke 100 euro na kolejna publikacje. 100 euro z kosztu rzedu 3000 euro xd
Swego czasu MDPI dawało zniżki na artykuły za recenzję. Znaleźć recenzenta który porządnie sprawdzi artykuł to jak wygrać w lotka. Jednym słowem patologia.
Państwo? Stąd kasy mało nawet na same badania, a co dopiero jeszcze jakieś wypłaty za recenzje.
Trzeba by przemówić ludziom, żeby dać większy procent PKB na naukę. Tak jak na obronność.
