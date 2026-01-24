Wyzwiska i grożenie bronią.Tak mieli zmuszać emerytów do podpisywania umów [FIlm
Olga Malinkiewicz udostępniła nagranie, na którym widać i słychać, jak "handlowcy" naciskami, manipulacją, kłamstwem i groźbami mają zmuszać starszego pana Kazimierza do zakupu instalacji od Columbus Energy, zarazem wyzywając i obrażając go.Stopa_Szopa
Ostatnio zapraszali na jakieś spotkanie i że będą prezenty. Mówię typowi to idź za mnie i sobie ten prezent weź. Cyk i się rozłączył
że w cywilizowanym państwie grupy przestępcze mogą tak długo działać pod przykrywką legalnych firm? Kto w ogóle wychował takie bydło?
Ciężko ten brudny od zła film oglądać.
Szkoda człowieka, a te hieny powinny dostać po kilka lat odsiadki, różowa też. Niech ta g#wno firma przepadnie w zapomnieniu.
Pan Kazimierz dobrze wyczuł, z kim ma do czynienia. Sprawa dla UOKiKu i prokuratury.
W 2004-2008 Tele2 i Netia używały firm o strukturze piramid finansowych, żeby ludzie zmieniali TP S.A. na nich. Tutaj dyskusja na forum o największej piramidzie w tamtych latach