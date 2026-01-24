Czysta patologia, próba wymuszenia zakupu usługi przez zastraszanie, wielokrotnej próby wymuszenia w trybie rozkazującym danych z dowodu osobistego, argumenty ad personam co do zdolności poznawczych klien... ofiary (nie pierwszej zapewne), wulgarny język w jej stronę, dowody anegdotyczne z 4 liter, że inny, którzy nie skorzystali, stracili na tym.



Pan Kazimierz dobrze wyczuł, z kim ma do czynienia. Sprawa dla UOKiKu i prokuratury.