Tykająca b---a w KSeF?
Miało być bezpieczniej, szybciej i sensowniej, a wyszło jak zwykle.jarek04
Komentarze (61)
Ile tam po przywróceniu sprawności systemu jest na uzupełnienie faktur? 24 czy 48h? Jak padnie na parę dni to później padnie znowu, bo się zbierze tyle faktur w kolejce, że nie obsłuży wolumentu xD
To fajnie, że do wspólnej bazy trafiają informacje o życiu codziennym ludzi (małe firmy JDG) czy mega poufne informacje zakupowe krytycznych spółek XDDD
Nie no k---a spoko. I jak znowu wyjedzie mi jakiś obrońca KSeF, że przeciez można ogólnie nazywac faktury. No to na c--j zbierają dane z ogólnymi nazwami, jak z nich już do niczego nie dojdą?
Prawda jest taka, że chca poznać absolutnie waszystko, od tego,
Niezbędne żeby j---c obywatela ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Jeżeli jest firma 1 osoba, to wie gdzie był, kiedy był, z czego korzysta, co planuje, z kim współpracuję, co wykonuję, jakie opracowania tworzę itp itp. Innymi słowy, jeżeli ja mam 2 znajomych w US lokalnym, to nie mam pewności, czy oni nie będa mogli sobie śledzić całego mojego funkcjonowania. Dlaczego mają to wiedzieć .... bo to firma, to moze każdy cieć wiedzieć? To jest NIEZBĘDNE MINIMUM?
Dlaczego KTOKOWIELK
To z dzisiejszego spotkania z US. Trzeba słać to jednak do MF.
( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
To wszystko dla waszego dobra! tusek i spółka wiedzą najlepiej, a teraz będą wiedzieć jeszcze więcej o tym jak wam zrobić lepiej.