Miejskie ptaki uciekają szybciej przed kobietami niż przed mężczyznami
Żyjące w miastach Europy ptaki uciekają szybciej przed kobietami niż mężczyznami zaobserwowali naukowcy z międzynarodowego zespołu. Jak piszą na łamach People and Nature, różnica w dystansie ucieczki, związana z płcią obserwatora, jest znacząca i stała.Urwisko
A potem bezpieczny disclaimer naukowca, aby nie obcięto mu funduszy:-) : ',ale to tylko ciekawa hipoteza; na razie ważniejsze jest to, że wyniki są stałe dla wielu gatunków'.
@werfogd: I doliczać po 5 zł za głaskanie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Musiałem dwa razy przeczytać, by zrozumieć, że "głośne piszczące dźwięki" to nie pies.
Ale jednak. Tak, też podobne zachowania zauważyłem.
Coś w tym musiu być. Większość zwierząt domowych woli facetów. Moje koty i psy kiedy miały wybór zawsze szły do facetów. A jeden z moich kotów wręcz uciekał przed kobietami i nie dawał się dotknąć, ale facetom sam ładował się na kolana. I to nie sa tylko moje obserwacje - gdzieś na jakimś forum trafiłem na wątek na ten temat i 80% ludzi opowiadało że ich zwierzęta też tak
Nie wiem dlaczego, ale ogólnie zwierzęta mnie lubią, ale też zawsze jestem przyjazny wobec nich. Czy to się odezwę (dla mnie wszystkie spotkane zwierzęta to ziomeczki, od burka