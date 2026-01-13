Kieleckie schronisko prosi o wsparcie. "Każda ilość jest na wagę złota"
Zimowa pogoda zwiększyła potrzeby w wielu schroniskach dla bezdomnych zwierząt. W kieleckim przebywa obecnie prawie sto zwierząt. Potrzebne są m.in. ręczniki, ale też karma i pellet do kuwet.gerwazy-oko
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 73
- Odpowiedz
Komentarze (73)
najlepsze
@P6A11: i co? Nic to nie da w kontekście demografii, tak jak 800+
Ale to nie
@P6A11:
po pierwsze, to nie zaniechano, bo to decyzja konkretnej gminy, czy bedzie pobierac ta oplate, czy
@DziendobryMireczku: Pewnie pani ze schroniska swojemu psisynowi w domu tylko taką daje. ¯\(ツ)/¯
Edit: Miałem kiedyś Koleżankę, która szyła kołdry dla takich psów. Zawiozła, a po dwóch dniach ich nie było (zniszczyły się podobno xD). Później okazało się, że jako ręcznie robione na OLXie się znalazły.
zobaczmy najpierw czy nie robią typowo schroniskowych "manewrów" typu szczepienie psa u "zaprzyjaźnionego" weta kosztujące 5x stawkę rynkową