Urzędasy we Wrocławiu dorabiały sobie na boku wciągając lewą kasę
Łączna wartość korzyści majątkowych, które przyjęli urzędnicy, przekroczyła 100 tysięcy złotych. Śledztwo prowadzi Prokuratura Krajowa, a zatrzymanym grozi nawet 10 lat więzienia.PIAN--A_A--KTYWNA
- #
- #
- 50
- Odpowiedz
Komentarze (50)
najlepsze
Przykład jeden z wielu.
Ci to mają liberalne podejście do prawa :D
Pytanie czy to bylo zwykle ominiecie kolejki (jak wprowadzali cepik kolejki byly bardzo dlugie) czy jakies legalizowanie kradzionych fur
Na krzesło ich xD
ja prdl wracają lata 90 pełną parą
mirki róbcie zapasy smalcu i węgla na przyszłą zime