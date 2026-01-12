Ksef - Wiedzą za ile i od kogo kupujesz! JUŻ SĄ NADUŻYCIA
KSEF = KONTROLA i koniec Polskich firm? Zobaczcie co się dzieje po 11 dniach działańbiznes-misja
Komentarze (72)
najlepsze
Dzięki KSeF będą dodatkowo wiedzieli co. Automaty będą mogły teraz latać i szukać podejrzanych kosztów. ¯\(ツ)/¯
@remul: No tak nie do końca. Bo na fakturze możesz sobie napisać co chcesz, byleby spełniało wymogi ustawowe, a te są wbrew pozorom dosyć luźne.
@remul: Teraz będzie kontrola z automatu, ale z delayem 4 lata, coby odsetki ustawowe od nienależnie odliczonych podatków narosły ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@nonofyour-bussines: A tyle to nie.
Przewaga polega właśnie na tym, że Ty nie wiesz, ale oni wiedzą.
Informacja kosztuje.
Jak bardzo chcesz, to trzeba "podwawelską" zanieść znajomej ze skarbówki i ona sprawdzi po ile konkurencja sprzedaje/kupuje i komu.
UUUUUUU BĘDOM WIEDZIEĆ KONTROLA SPISEK MYŚL SAMODZIELNIE SMOLEŃSK PLANDEMIA