Powszechnie stosowane pestycydy zwiększają ryzyko choroby Parkinsona.
Powszechnie stosowany w rolnictwie pestycyd znany jako chloropiryfos może odgrywać istotną rolę w rozwoju choroby Parkinsona. Nowe badania przeprowadzone na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles [...]Bobito
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 19
- Odpowiedz
Komentarze (19)
najlepsze
Oczywiście nie dotyczy to krajów poza UE. Czyli jemy i jeść będziemy.
Inną kwestią jest to, gdyby był prawidłowo stosowany, to jego szkodliwość byłaby znikoma. Jest to bardzo skuteczna substancja aktywna w zwalczaniu wielu szkodników. Można byłoby go stosować w roślinach jadalnych w bardzo wczesnej fazie wegetacji kiedy byłby czas na rozkład.
Mało tego, zakaz stosowania jest również wprowadzony w roślinach ozdobnych, gdzie rośliny