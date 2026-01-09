Powszechnie stosowany? Od kilku lat w UE zakazany.

Oczywiście nie dotyczy to krajów poza UE. Czyli jemy i jeść będziemy.

Inną kwestią jest to, gdyby był prawidłowo stosowany, to jego szkodliwość byłaby znikoma. Jest to bardzo skuteczna substancja aktywna w zwalczaniu wielu szkodników. Można byłoby go stosować w roślinach jadalnych w bardzo wczesnej fazie wegetacji kiedy byłby czas na rozkład.

Mało tego, zakaz stosowania jest również wprowadzony w roślinach ozdobnych, gdzie rośliny Pokaż całość