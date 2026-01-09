Obławy w Krakowie, kontrola pojazdów w strefie SCT. Ponad 800 kontroli
Ponad 800 kontroli pojazdów wjeżdżających do strefy czystego transportu w Krakowie, 116 wykroczeń, 113 pouczeń, trzy mandaty poinformowali urzędnicy miejscy na konferencji prasowej w piątek. Przeciwnicy SCT zapowiedzieli na sobotę dwa protesty.wadowice24
79
No i? W Polsce prawo jest do gnojenia obywatela a nie do jego przestrzegania przez organy siłowe
@znowuzapomnialemhasla: policja zatrzymuje kierowców bez powodu i zmusza do dmuchania. To też nie jest zgodne z prawem. No i co? I nic
Inne duze miasta patrzą i bedą wprowadzać poprawki.
Ludzie jak barany dają się golić.
O głupocie i gnuśności ludu.
Dziwuje się Waszmość, że naród milczy? O tempora, o mores! Gdzież podziała się ta dawna buta, gdzie to słynne Veto, którym byle szlachcic mógł sejmowe fanaberie w niwecz obrócić? Dzisiaj ludzie jakoby w letargu jakimś trwają, karki przed nowinkami schylają, zamiast szable z pochew dobyć i o swoje prawo do dymiącego rydwanu walczyć!
"Gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania", powiadali... a tu patrzaj Waszmość – cisza, jakoby makiem
Od początku i w całości z tą "euro-ekologią" (w ten sposób traktowaną) chodzi tylko i wyłącznie o kasę.
@0rdynus: Miasta? jak znam naszych polityków i popis , to tam już
Każdy woli z okolicznych miejscowości Krakowa. Tu same NPC piszą negatywne komentarze... Uśmiech dla rozsądku postępowej UE
Darmowa kasa od gamoni śmierdzi
A tu pod przykrywką ekologii obława od rana do wieczora
Karton wymazany gów.nem
Niech ktoś mi podpowie jakie obiektywne przesłanie stało za tymi przepisami
@dziki-wienczyslaw: kupuj nowe auta bo spełniają nowe normy wg. producenta oczywiście
Znalazłem. Dobra: Benzyna Euro 4 po 2005 i Ropa po 2014 Euro 6, ale faktycznie żadnych innych info.
Ale nie ma to jak tryb AI : ZTK opierało się na opracowaniu Polskiego Alarmu Smogowego.
Z pięciu kluczowych trzy osoby nie są specjalistami technicznymi (lekarze), jeden jest od silników, a jeden od propagacji zanieczyszczeń. Sami zapytajcie. Nie
Teoretycznie odpowiedź jest prosta.
Rola policjanta polega na służeniu społeczeństwu poprzez ochronę życia, zdrowia i mienia obywateli oraz dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny. Obejmuje to zapobieganie przestępczości, wykrywanie i