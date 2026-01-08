Polski rolnik podbija Zambię. Rekordowe plony pszenicy na afrykańskiej ziemi!
Myśleliście, że w Afryce tylko piach i kukurydza? Mirek Mariusz pokazuje, jak polska technologia regeneratywna radzi sobie w ekstremalnych warunkach Zambii. Mimo upałów sięgających 40 stopni i nawałnic z gradem, wyciągnęli średnio ponad 7 ton z hektara, a najlepsze kawałki sypały nawet 9 ton.awres
Komentarze (44)
Raczej mało kto tak myśli. Afryka jest niezwykle płodna jeśli chodzi o plony rolne oraz bogata w surowce naturalne. Jej rozwój hamuje zacofanie i brak checi do dzialania lokalnych społeczności.
@Don_Synek: ( ͡° ͜ʖ ͡°)
- panie cingciongu, jaka jest średnie IQ chińczyka
- a ile inni podali? no to u nas o 3 więcej
Tak samo jak w australii, ziem uprawnych jest mało ale kontynent mógłby wyżywić dziesiątki razy więcej ludzi niż tam jest, tylko klimat jest fatalny i ludzie nie chcą zajmować się rolnictwem na dużą skalę, nie pomaga też
@spidero: Niesamowite, że taka Rosja mając nieprzebrane bogactwa naturalne jest tak biedna przez złe zarządzanie...Brazylia czy Argentyna (i inne kraje regionu) - mając ogromny przecież potencjał - przez swoje zacofane systemy społeczne też skazują rzesze swoich obywateli na przymieranie głodem, podczas gdy uprzywilejowana mniejszość ma nieprzebrane bogactwo i zasoby. Temat jest bardziej skomplikowany i bardziej powszechny niż afrykańska bieda...