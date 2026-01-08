Goście są mega kotami. Znają się nie tylko na rolnictwie jako takim ale też na całej architekturze wspierającej. Warto obejrzeć od początku gdzie pokazują systemy irygacyjne, zasilanie, walki z tymi enthilami oraz załogę. Jedyny minus, że filmy pojawiają się raz na kwartał no ale cóż, z youtube nie wyżyją.