Ubisoft zwolnił całe studio zaledwie miesiąc po "buncie" jego pracowników.
Lewicowa twarz jednej z najbardziej woke korporacji w branży gier. Ubisoft zamknął swoje kanadyjskie studio, którego pracownicy niedawno przegłosowali przystąpienie do związku zawodowego. Get woke, go broke.Emerald84
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 50
- Odpowiedz
Komentarze (50)
najlepsze
No to coś słabo UbiKacji wychodzi ta pogoń za zyskiem, bo na siłę wciskają graczom woke i gejozę doskonale wiedząc że ludzie tego nie lubią, nie trawią w takiej formie i kupować nie będą.
Górnicy są woke zgodnie z twoim rozumowaniem ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@kill15you: A czy Twoim zdaniem to był zły pomysł?
Jasno tu widać połączenie "woke" ze związkiem zawodowym. Czyli jak tworzysz związek zawodowy to jesteś woke i tracisz pracę. A polscy górnicy dowodzą czzegoś całkiem przeciwnego. Walczą o swoje i dostają. A kapitaliści bez kapitału bronią nieroba zyskojada i co zyskują? Imigranta
hahaha korporacja "lewicowa". Ładnie OP jest zindoktrynowanym prawiczkiem.
Albo tutaj?
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%A5%E5%8A%A9#%E8%84%9A%E6%B3%A8
To zwykle korpo chciwe na pieniądze. Sami z rozkoszą łykacie ich bajeczki i pomagacie rozpropagować agende w takich znaleziskach.
Nie widziałem jeszcze przypadku, żeby związek kogokolwiek (normalnego) ochronił lub coś wywalczył za to widziałem już kilka razy zwolnienia w odwecie lub zakładanie związków przez kliki żeby tylko chronić swoich i udawać nieruszalnego męczennika w zakładzie.
Jakoś to tak śmiesznie zawsze w życiu wychodzi.