Tak kończą związki zawodowe w każdej większej firmie, Amazon chyba też kilka lat temu tak samo rozprawił się ze swoimi związkowcami.

Nie widziałem jeszcze przypadku, żeby związek kogokolwiek (normalnego) ochronił lub coś wywalczył za to widziałem już kilka razy zwolnienia w odwecie lub zakładanie związków przez kliki żeby tylko chronić swoich i udawać nieruszalnego męczennika w zakładzie.



Jakoś to tak śmiesznie zawsze w życiu wychodzi.