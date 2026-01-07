Prawo własności w tym kraju to fikcja – nigdy nie istniało i nie będzie istnieć w pełnej formie.

To, co nazywamy posiadaniem, jest jedynie kosztowną ułudą,

za którą płacimy haracz w formie niekończących się podatków.



Państwo perfekcyjnie opanowało sztukę "zjedzenia ciastka i posiadania ciastka