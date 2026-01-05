W sumie to od lat 1990 słyszałem od kilkoro różnych Amerykanów, że USA to bardzo bogaty kraj w większości biednych ludzi. Owi Amerykanie to w miarę młodzi nauczyciele angielskiego, którzy wyjechali z USA rozczarowani swoim państwem, lub po prostu aby zwiedzić świat poza Ameryką.

Nie mam powodów, aby im nie wierzyć, w końcu dystrybucja zamożności w kapitalizmie bez silnej osłony socjalnej zawsze jest mocno nierówna. Skrajna mniejszość zgarnia zdecydowaną większość wypracowanej zamożności Pokaż całość