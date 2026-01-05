Skrajne ubóstwo: Ameryka w kryzysie
W Stanach Zjednoczonych 43 miliony ludzi żyje poniżej granicy ubóstwa. U mnie od razu był język polski. Z ciekawostek, w USA karnet na siłownię tańszy jak w Polsce 40$.Blackorange
- #
- #
- 88
- Odpowiedz
W Stanach Zjednoczonych 43 miliony ludzi żyje poniżej granicy ubóstwa. U mnie od razu był język polski. Z ciekawostek, w USA karnet na siłownię tańszy jak w Polsce 40$.Blackorange
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (88)
najlepsze
Nie mam powodów, aby im nie wierzyć, w końcu dystrybucja zamożności w kapitalizmie bez silnej osłony socjalnej zawsze jest mocno nierówna. Skrajna mniejszość zgarnia zdecydowaną większość wypracowanej zamożności
Temat jest dość złożony, ale największe zło jakie na nich spadło to korpo-demokracja. Politycy którzy chcą tworzyć prawo pro obywatelskie, nie mają zaplecza finansowego by dostać jakiekolwiek sensowne stołki. Zaś Ci co się dogadali, mają niemal nie ograniczone budżety i social media za sobą. Kiedyś tylko TV, dziś internet pierze im głowy. Moore w Sico, fajnie opisał jednego z polityków, co wygrał głosząc
@AnonimoweLwiatko: ale skąd wiesz dlaczego się rozstali?
A na marginesie to właśnie dlatego każdy powinien dążyć żeby mieć coś swojego
@Ociec2: Pewnie - sprowadźmy wszystko do absurdu. Ignorując przykłady w stylu Danii, czy Norwegii, gdzie bogaty kraj jest w stanie zapewnić godziwe warunki życia nie tylko najlepiej radzącym sobie mieszkańcom.
@mage: Ameryka również. Przecież na dziś to największy producent ropy. I to o rząd wielkości przeskakujacy innych (ponad 20% światowego zapotrzebowania).
No ale GDP na człowieka najwyższe na świecie! xD Bańka na aktywach, AI szał itd
Przy wyliczaniu "skrajnego ubóstwa" nie uwzględnia się posiadania domu, auta, oszczędności(!), spadków, czy np. dochodu ze sprzedaży domu nawet gdy miało się więcej niż jeden.
Limit "skrajnego ubóstwa" to 650$ na osobę żyjącą samotnie 950$ na dwuosobowe gospodarstwo - oczywiście miesięcznie.
@StaryPierdziel:
bo liczy sie MIESIECZNE przychody, a nie jednorazowe... jezeli musisz wyprzedawac swoj majatek, to ewidentnie zyjesz w skrajnym ubostwie... juz pomine, ze najpierw trzeba w ogole go sprzedac, bo nie kazdy majatek da sie latwo i szybko uplynnic...
#bekazprawakow #mentzen #jkm
Komentarz usunięty przez autora