Japonia nad przepaścią. Tragiczne wskaźniki demograficzne kraju
Japonia zmaga się z dramatycznym kryzysem demograficznym. Liczba osób starszych rośnie w rekordowym tempie, a stulatków przybywa szybciej niż kiedykolwiek. Malejąca liczba urodzeń i starzejące się społeczeństwo zagrażają gospodarce, systemowi emerytalnemu i opiece zdrowotnej. Ten film pokazuje skalęPoProstuGrzymkowski
Wysoka jakość i pracowitość,
Japońska giełda była mega mocna i nagle od 30 lat stagnacja, przypadek?
Utrzymali im tak wysoki w miarę standard życia żeby się nie buntowali ale co z tego jak kraj wygląda żałośnie, dziadek na dziadku,
Taki widok jest parodia a nie perspektywicznym krajem nawet z ich kasą
2. absurdalne wymagania kobiet
3. absurdalne ceny mieszkań
4. absurdalne ceny żywności
5. abusrdalne koszty życia
Kto o zdrowych zmysłach chce się tam rozmnażać? To jest obecnie dostępne tylko dla urzpywilejowanej elity, którą na to stać i która na 5 pokoleń w przód nie musi się martwić o finanse oraz standard ich życia, bo takie dziecko, dwa lub trzy niczego nie zmienią. Normalny japończyk nie ma możliwości i
tzn. młodzi ludzie muszą pozabijać staruchów i przejąć ich majątki
Bym sobie życzył żeby tak było w Polsce