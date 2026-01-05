1. absurdalna etyka pracy

2. absurdalne wymagania kobiet

3. absurdalne ceny mieszkań

4. absurdalne ceny żywności

5. abusrdalne koszty życia



Kto o zdrowych zmysłach chce się tam rozmnażać? To jest obecnie dostępne tylko dla urzpywilejowanej elity, którą na to stać i która na 5 pokoleń w przód nie musi się martwić o finanse oraz standard ich życia, bo takie dziecko, dwa lub trzy niczego nie zmienią. Normalny japończyk nie ma możliwości i Pokaż całość