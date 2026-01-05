Poniżające zachowanie, fatalna kontrola, czyli służby w akcji
Legalnie robisz zdjęcia pociągowi. Służby jednak muszą wyładować swoją frustrację, więc Cię poniżają, bezprawnie kontrolują, umoralniają, wróżą Ci źle i przekraczają swoje uprawnienia? Miejscowość Krzyż, 30.11.2025 miejscowość Krzyż, godz. 12:30. Spodziewaj się mizerii kompetencyjnejSupaplex
Co do Litwy, Łotwy i Estonii, to nie wiadomo, bo policjanci mogli nie słyszeć o takich krajach.
@aleksc: Też tak uważam, dlatego jak ktoś mówi ze wschodnim akcentem, to nie wolno mu bezkarnie robić zdjęć na dworcu, ani nawet jeździć pociągiem. Policja powinna być wzywana już przy samej próbie kupna biletu na pociąg, bo nigdy nie wiadomo.
Taki koleś powinien najpierw pójść do dyżurki sokistów i zgłosić że chce jechać pociągiem,
@panDocent:
"W kontekście art. 51 ust. 2 Konstytucji RP oznacza to, że Policja nie może pozyskiwać i gromadzić innych informacji o obywatelach niż te, które są niezbędne dla realizacji celów określonych w art. 14 ustawy o
Wali mnie to ze sobie chce ktoś porobić zdjęcia, niech sobie robi swojego samochodu albo domu a nie pociągów jak wysadzają nam tory
@mattmd: Ok, ale jaki zakaz?