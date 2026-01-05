Pani milicjantka to powinna na przyszłość przeczytać ustawę i ją zapamiętać bo jej cholernym obowiązkiem jest podanie przyczyny legitymowania i ta przyczyna nie może być pustym przepisem . Jak to można przeczytać na stronie Rzecznika Praw Obywatela:

"W kontekście art. 51 ust. 2 Konstytucji RP oznacza to, że Policja nie może pozyskiwać i gromadzić innych informacji o obywatelach niż te, które są niezbędne dla realizacji celów określonych w art. 14 ustawy o Pokaż całość