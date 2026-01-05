Microslop to nowa viralowa nazwa Microsoftu. Wciskają wszystkim AI
Microsoft zyskał nową, niezbyt pochlebną nazwę w mediach społecznościowych. Użytkownicy w ten sposób coraz głośniej protestują przeciwko natarczywemu wdrażaniu sztucznej inteligencji przez giganta z Redmond.ochucki
Co jest w nim niby tragicznego? Czym jest gorszy od Chrome’a? Przecież to dokładnie to samo, tylko z kilkoma ciekawymi dodatkami.
Mam wrażenie, że hejt na Edge jest dla zasady i ze względu na Internet Explorera sprzed 20 lat.
@serdzjo: Tak jak golf 7 to tak naprawde przemianowany dalej kontynuowany hitlerowski volksvagen. Idento.
Co to jest za kur*****o to ja nie mam pytań. Nawet w Teamsach to wcisnęli.
Lepiej: ostatnio uruchamiam Notatnik, a tam...