Nazwa idealna. Windows 11 to już nie jest system operacyjny, tylko jeden wielki baner reklamowy z doklejonym kalkulatorem. Najpierw wciskali tego tragicznego Edge, potem wszędzie przyciski do Copilota, a teraz jeszcze będą mi screeny robić co 5 sekund, bo ''AI ci pomoże''. Niech oni się zajmą optymalizacją i żeby te ich aktualizacje nie wywalały połowy sterowników, a nie bawią się w ''smart'' asystentów, o których nikt nie prosił.