Gdy USA pierwszy raz obalili rząd w innym kraju za ropę
Obalenie legalnego rządu premiera Persji Mohammada Mosaddegha (1951) i źródło prawie wszystkich konfliktów na Bliskim Wschodzie.Pawery1
Komentarze (43)
tylko czlowiek glupi urobiony lub z zerowa wiedza na temat historii moze wierzyc ze ameryka chce dobrze dla obywateli wenezueli czy iranu
rubio juz przebiera nogami by obalic rzad na kubie
tylko w ciagu ostatnich 11 miesiecy ameryka zaatakowala 7 panstw ( ͡° ͜ʖ ͡°)
widocznie wyższy poziom życia w krajach zależnych od USA to efekt uboczny
@yahoomlody: jak Pan pozwoli to.poziom jest lepszy. W dyplomacji wszystko zależy od tego co możesz dać i na ile sobie pozwolić. Z silniejszymi państwami USA musi zawierać bardziej korzystne umowy. Ze słabszymi robi sobie co chce. Najłatwiej wstawić dyktatora uzależnionego od korupcji i doić kraj ile wlezie. Jak to było w Afryce. Zmiana wpływów dawnych kolonii na
@Kudlaty777: No to opowiedz nam jak Izrael spowodował trwającą 8 lat wojnę między Iranem a Irakiem. Albo co mają Żydzi do konfliktu na linii Kurdowie - Turcja, Irak, Iran, Syria? Albo do krwawej wojny domowej w Północnym Jemenie w latach 60.? Może
Ile grzeba żeby rozpętać wojnę domową w biednym kraju? Często wystarczy tylko trochę broni i wskazanie komuś palcem wroga.
Ale moze to tylko kwestia tego portalu z ruska propaganda
Cykl był u nich dokładnie takie taki sam
Najpierw komuszy socjalizm tuczący się na drogiej ropie. Bardzo duży narzut kosztów socjalnych i wojskowych. Zbicie kursu ropy w latach 80 przez USA, Imperium się wali i płynnie przechodzi w oligarchiczny kraj o wielkich dysproporcjach społecznych. Ten system sie wali pod koniec lat 90. Wchodzi Putin który
@daniel-darcio: właśnie że jestem obywatelem państwa które było okupowane przez różne siły na przestrzeni historii nie podoba mi się to co robią Amerykanie. Nie dlatego że nie chciałbym żeby Wenezuelczycy żyli w wolnym kraju (co swoją drogą nie jest dzisiaj przesądzone - póki co dogadują się z obecnym reżimem ale już bez prezydenta, a nie z opozycją która miałaby mandat do
Osadziłbym w tym konkretnym przypadku grafikę kogoś kto bierze głęboko do ust część ciała postaci, która symbolizuje morderców z kremla, ale nie bede tego robił
Patrząc na to co się stało z czysto polskiej perspektywy to zaaresztowanie dyktatorka z Wenezueli jest dla Polski bardzo korzystne. No chyba, że bardziej ceni rosyjsko-chiński kał ...
@Kudlaty777: ja bym to inaczej interpretował, bo wydaje mi się że mniejsze teretorium w europie to właśnie jedna z dodatkowych przyczyn konfliktów wiec to raczej u nas jest spokojniej mimo dwa razy mniejszego teretorium na którym jest "tylko" o 40 więcej konfliktów.
Bo wcześniej to było wesołe i spokojne miejsce do życia xd Nie p--------e głupot.