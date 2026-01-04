Miasta zaczynają likwidację szkół podstawowych ze względu na spadek urodzeń
Jeden budynek podstawówki zamiast dwóch, zmiana rejonizacji szkół i niezatrudnianie nowych nauczycieli to pomysł Urzędu Miasta Piła na spadającą liczbę dzieci w szkołach. Zmiany będą wprowadzane stopniowo. Niektóre zaczną obowiązywać od września.galaxico
A reszta baranów niech płacze i płaci… bo idą takie czasy że Urząd Skarbowy i ZUS wyrwie wam spod d--y ostatnie stare krzesło. To się będzie nazywać Geriatokracja
Gatunki w których rządzą uległe samice niestety nie mają przyszlosci