Zaczyna się od szkół - póżniej to pójdzie na każdy aspekt życia społecznego w takich powiatowych..Zostaną sami emeryci a miasta coraz bardziej będą się zadłużać i jakość życia spadać. Rada jak mieszkasz w powiatowym i masz nieruchomość to jest ostatni dzwonek aby to jescze sensownie sprzedać i dokredytować się i kupić coś blisko miasta TOP5 dla dobra swojego - praca i przyszłosci dziecka/dzieci jak masz lub planujesz