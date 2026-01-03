W czasie poprzedniej inwazji w Ameryce Łacińskiej USA też pojmały prezydenta
W grudniu 1989 roku USA zaatakowały Panamę. Pojmanie prezydenta uzasadniano wówczas w ten sam sposób przestępstwa związane z handlem narkotykami.Histmag
- #
- #
- #
- #
- #
- 25
- Odpowiedz
Komentarze (25)
najlepsze
Jego nowatorskie podejście do rządzenia krajem jest tak nowatorskie, jak nowatorskie może być podejście gołębia do gry w szachy - coś przewróci, na niektóre pola nasra, ukradnie kilka figur i ogłosi zwycięstwo...
@psscp: ... tylko modelowe państwo socjalistyczne.
a ten mongoł będzie kolejne lata wysyłał setki tysięcy swoich obywateli na śmierć i kalectwo
Wenezuela nie jest znaczącym producentem dragów, ani nawet znaczącym kanałem przerzutowym.
Ciekawe co dekle powiedzą o Kolumbii, Peru, Boliwii, Afganie, Myanmar, Laosie, Meksyku i Chinach, bo wedlug statystyk (oficjalnie dostępnych w internecie) - to jest ich prawdziwy problem
Trochę jednak koksu się przez Wenezuelę przewija - a to dane za 2023 i 2024 rok. Czyli łżesz albo nie masz pojęcia o czym mówisz. Dane ONZ:
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR_2025/maps/05_Main_departure_or_transit_countries_of_cocaine_shipments_as_described_in_reported_seizures.pdf