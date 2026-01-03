Ktoś tu przespał lekcję historii. Pojmanie jednego człowieka nie naprawia państwa, co pokazała Panama, Irak i Libia. Trump wybiera drogę na skróty, która zawsze kończy się bagnem. To nie jest triumf demokracji, tylko powrót do najbardziej prymitywnej formy kowbojskiej dyplomacji, która w XXI wieku jest receptą na globalną katastrofę.