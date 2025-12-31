26-latek zaatakował i zgwałcił mężczyznę bo chciał przejąć jego mieszkanie
26-letni Kacper K. został zatrzymany przez policję po tym, jak 20 grudnia zaatakował mężczyznę w jednym z mieszkań we Wrocławiu. Nie tylko pobił go i zranił nożem, ale też dwukrotnie zgwałcił, żądając jednocześnie przyznania prawa do mieszkania. 30 grudnia Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków zdecydowsub_zero_1
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 137
- Odpowiedz
Komentarze (137)
najlepsze
Doskonale to świadczy o inteligencji napastnika, taki świstek nie ma żadnej mocy prawnej, wszelkie przeniesienia własności nieruchomości nie zawarte przez notarusza są nieważne.
Co za debil
Komentarz usunięty przez autora