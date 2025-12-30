Samochody i pługi utknęły w zaspach. Ludzi ratowali rolnicy
Rolnicy przyjechali ciągnikami i przewieźli uwięzione w samochodach osoby.Z_ostatniej_chwili
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 43
- Odpowiedz
Rolnicy przyjechali ciągnikami i przewieźli uwięzione w samochodach osoby.Z_ostatniej_chwili
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (43)
najlepsze
https://wykop.pl/wpis/84437601/wszyscy-mistrzowie-kierownicy-jade-80-na-120-bo-to
Polecam każdemu. Inny świat.
Droga zablokowana przez wyprzedzające się tiry, które stanęły bo służby nie dały rady - winni kierowcy zawodowi.
Droga zablokowana przez karambol bo ślisko, nietrzymanie odległości i nadmierna do warunków prędkość - winni zarządca drogi.
Kierowca osobówki jak w Indiach święta krowa 🐮🐄