Zakop za brenie. Fajnie pisać pierdoły i nakręcać afere jak się niema pojęcia. Te "fakturki" o których mowa są zapłacone, np gotówką, póki pracownik się nie zgłosi że chce fakturę rozliczyć to se wiszą. Ile razy człowiek wziął fakturę na firmę i ją przewalił a kupił za gotówkę i nie mógł rozliczyć i firma nic z tego nie miała 乁 ( ⫑ ᴥ ⫒ ) ㄏ