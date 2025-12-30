Wielka luka w KSEF, która umoźliwia DDOS na przedsiębiorcę
Czy to będzie pierwsza słabość KSEF-u? Jeśli ludzie zaczną masowo brac faktury za swoje zakupy na cudzy NIP, to księgowa firmy-ofiary będzie miała sporo dodatkowej pracy w ustalaniu, które z faktur są "prawdziwe/zasadne".saycomp
- #
- 31
- Odpowiedz
Komentarze (31)
najlepsze
@blashot: tu akurat masz rację.
Ktoś mi wytłumaczy dlaczego w Polsce zakłada się że ten zawód wybierają kobiety?
Osobiście znaczna większość księgowych których sam spotkałem to byli faceci. Ale chyba coś w tym jest, bo z kilku polskich których znam to wszystkie kobiety.
Okazja i możliwość tworzy bandytów
@Morf: Przecież jakby w bolzdze bolaczek się dowiedział ile zarabia "SUNSIOD ŁOBOK CO SE NOWEGO PASATA ZŁODZIEJ JEDEN KUPIŁ" to by dochodziło do linczów, porwań i "na biednego nie trafiło HJE HJE CHRUM KWII".
Gdy Szwecja eksportowała surowce i rozwijała przemysł, nam czerwone kacapskie ścierwo importowało komunizm, myślenie zbiorcze i "albo z nami albo przeciwko nam".
Ta "księgowa" to nie jest baba porównująca cyferki na wydrukach albo ręczne zapiski... to jest program komputerowy który zrobi krzyżowe sprawdzenie i odrzuci wszelkie niewłaściwe faktury.
Wykopki myślą, że zrobią DDOS na funkcję porównującą tekst xD
@kwanty: a co on sobie sprawdzi na krzyż? Przelewy które idą z opóźnieniem, jakaś lista zamówień z excela? ( ͡° ͜ʖ ͡°)