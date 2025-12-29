Jedyny AI slop jaki widzę, to w artykułach z d--y, na niszowych polskich serwisach. Na yt można sobie dać "nie polecaj kanału" i "nie interesują mnie takie treści" i później algorytm (AI) wybiera ci tylko rzeczy które faktycznie cię interesują. A krótki format wideo powinien zostać zniszczony.