YouTube zalany AI śmieciami. Co piąty film, który widzisz, stworzyła AI
Ponad 21% filmów polecanych nowym użytkownikom YouTube to tzw. AI slop, czyli niskiej jakości treści generowane przez sztuczną inteligencję.mkk10
Komentarze (34)
Ogólnie to idziemy w dobrym kierunku jeśli coraz więcej ludzi zaczyna denerwować słaby kontent zrobiony przez AI.
@lesnywladek: Nie, po prostu teraz na takie rzeczy jak rzęsy lub usta zwraca się po prostu uwagę bardziej niż kiedykolwiek wcześniej bardzo często przesadnie.
A kto napisał ten artykuł?
AI która generuje śmieciowe artykuły? xD
Zaraz co raz częściej będzie tak, że artykuły generowane przez AI będą tworzone o filmach robionych przez AI, a w komentarzach będą udzielać się boty.
Potem ludzie to łykają i tworzą sobie zafałszowany obraz rzeczywistości. To jest dramat.