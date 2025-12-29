Cześć,
zrobiłem spokojną, bajkową grę mobilną dla dzieci (4–10 lat). Bez presji czasu, bez przemocy i bez ciągłych bodźców. To bardziej interaktywna opowieść niż typowa gra: historia, odkrywanie świata i proste zagadki.
Żeby było uczciwie: kiedyś robiłem gry mobilne i jedna z nich urosła do kilku–kilkunastu milionów użytkowników. Jednak z różnych powodów całkiem się z tego wycofałem (rodzina, inne priorytety). Teraz wracam, ale w innym tempie i z innym podejściem.
Gra jest już w Google Play (Designed for Families), w tej wersji bez reklam. Na razie są 3 historie/poziomy. Docelowo planuję ok. 20–30, część rzeczy jest jeszcze w trakcie i nie wszystko mam dokładnie przemyślane na tym etapie.
Na razie zainteresowanie grą jest raczej niewielkie, dlatego chętnie dostałbym od Was feedback: czy taka gra w ogóle ma sens, jak odbieracie klimat i tempo i co Waszym zdaniem warto poprawić na początku.
Link, jeśli ktoś chce zerknąć:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kidsgamesprojects.littleelfstoriesforkids
Oraz przykładowe screenshoty z gry:
Będę wdzięczny za wszelkie uwagi.
Komentarze (46)
najlepsze
@chlopiec_kucyk: gra za trudna, opie daj coś dla noworodków xD
Nie powinieneś pytać o opinię dzieci?
@wykopyrek: Niby tak, ale można dzieciom podsunąć wartościową grę, tak samo jak wartościowy serial, czy bajkę, czy grę planszową. Trzeba się tylko zaangażować odpowiednio wcześnie i być częścią tego świata, a nie na zasadzie "daję ekran => nareszcie spokój od tego nachalnego bąbla".
@Pr_24: Ogólnie wpierw napisałem "engine" który umożliwia mi tworzenie prostych akcji (każda dla nowej sceny). Teraz kolejne sceny mogę tworzyć z pomocą AI opisując wszystko jak ma działać i AugumentCode całkiem dobrze sobie z tym radzi. Grafiki też tworzę właśnie za pomocą AI.
