Zaciąłem się na drugiej zagadce z kartkami bo nie słuchałem krasnala i nie wiedziałem co zrobić i nie ma opcji żeby się tego dowiedzieć. Grafika otoczenia wygląda ładnie. Interfejs wyglądają dobrze ale czasem odstaje jakością od otoczenia na którym się wyświetla. Animacja biegania wygląda fajnie ale stojące postacie wyglądają jak martwe i nie rzucają cienia więc wyglądają jak wycięte, jak mają być statyczne na planszy to bym zrobił je w bardziej dynamicznych Pokaż całość