GOG został sprzedany przez CDProjekt Michałowi Kicinskiemu.
Współzałożyciel CD Projekt i samego GOGa kupił od CD Projektu platformę sprzedażową. Redzi obiecują dalej współpracować i wydawać na niej swoje gry. Przyznam szczerze, że trochę niepokoi mnie ta sytuacja, bo GOG jest moją zdecydowanie ulubiona platformą przez brak DRMów i prokonsumenckie podejście.planarize
Jeżeli kupuję jakąś grę to wolę dopłacić nawet kilkanaście % więcej, aby kupić na GOGu, zamiast kupować na innych platformach, a potem bujać się z netem...
Zdrowa relacja sklep <--> klient, kupuję grę i gram - dzięki temu nie czuję się jak frajer wspierający jakąś machinę która nie do końca dobrze mi życzy,
Ale tak, liczę na rozwój GOGOS ( ͡° ͜ʖ ͡°) Albo Magog, nie wiem :D
@znam-prawde: Słyszałeś o takich sklepach jak chociażby Empik, albo Media Expert czy innych?
Wchodzisz, mówisz Dzień dobry (albo i nie, kwestia wychowania) i idziesz do półki z grami.
no nic, życzę im jak najlepiej chociaż biznesy pana K inne niż cdp zdaje się średnio udane
Jak kojarze GOG zawsze był kulą u nogi grupy kapitałowej a w ramach partnerstwa strategicznego z Epiciem zakładam, że nie płakali po tym bo Tim Sweeney płaci za przeskok katalogu cedepu na EGS a cały gog był tylko utrapieniem z jego archaiczną wręcz architekturą.
Spodziewam się, że w przeciągu dekady padnie na pysk albo zostanie odsprzedane komuś, może epicowi jako odnoga EGSa do starych gierek.