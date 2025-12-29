Umowa na produkcję tysięcy rakiet podpisana. "To wydawało się niemożliwe"
Ponad 10 tys. pocisków rakietowych do wyrzutni Homar-K powstanie w Polsce. Umowa dotycząca ich produkcji została podpisana w poniedziałek. Opiewa na ok. 14 mld zł.Bobito
Rocznie? Miesięcznie? Czy może w sumie przez 8 lat? Mało precyzyjny ten artykuł.
pozdrawiam, ministra Nowacka
Jednak Macierewicz zrobi wszystko żeby to uwalić :/
Natomiast wiki podpowiada że w Polsce być może będzie zrobiona możliwość strzelania rakietami z Grad/Langusta, ale nie o tym jest mowa w znalezisku