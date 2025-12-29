Taaa kara finansowa na spółke zoo którym jedynym majatkiem jest laptop i komórka prezesa, fajnie... dopóki właściciele, udziałowcy oraz osoby zarządzające spółkami nie bedą pociągane do odpowiedzialności swoim prywatnym majątkiem to tą karę w dooope mogą sobie wsadzić...



PS co innego jak spółka ma aktywa np nieruchomosci/biura/ziemię magazyny, park maszynowy towar itp i jest co zlicytować w razie co.

Znam gościa od sprzedazy bezpośredniej (te pokazy dla emertów) któremu dowalili 3mln kary Pokaż całość