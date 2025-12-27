Obowiązkowy skan twarzy do zakupu karty SIM.
Korea Południowa wprowadza obowiązkowy skan twarzy podczas kupowania numeru SIM.Samwoj
- #
- #
- #
- #
- #
- 38
- Odpowiedz
Korea Południowa wprowadza obowiązkowy skan twarzy podczas kupowania numeru SIM.Samwoj
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (38)
najlepsze
Ale telefony które obsługują eSIMy są juz od lat powszechnie dostępne, więc to nie jest problem.
@staszaiwa: A faktycznie jeszcze tego nie uruchomili, czekają aż będziesz miał telefon który to wspiera ( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°) Panowie żulowie już zacierają ręce na dobry interes.
bareja