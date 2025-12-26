Zmarł Perry Bamonte, wieloletni gitarzysta The Cure.
Zespół The Cure poinformował o śmierci Perryego Bamonte, wieloletniego gitarzysty i klawiszowca grupy. Muzyk zmarł w swoim domu. Miał 65 lat.gerwazy-oko
Aż sobie "Show" puszczę.
- CUREstwa tu się nie toleruje!
Hue hue beka oi oi baka