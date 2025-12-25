Wiedzieliście o ŻYROBUSACH?
Autobus bez silnika i baterii, który ładował się na przystankach w kilka minut? Poznajcie żyrobus zapomnianą technologię sprzed 80 lat, wykorzystującą 1,5-tonowe koło zamachowe. Film wyjaśnia, dlaczego ten genialny w swej prostocie przegrał m. in. z efektem żyroskopowym, który utrudniał manewry.mirekwirek
@Brut_all: Właśnie jak zrozumiałem z materiału to był też poważny problem, w szczególności, że pierwsze egzemplarze wyszły zaraz po II wojnie światowej i infrastruktura drogowa była w kiepskim stanie. Sporo problemów właśnie było z łożyskami.
Nie jestem pewien to albo mógł być Młody Technik - albo forum.boungler.pl (domenę ma ktoś inny i forum NIE ISTNIEJE). Same wspomniane kolejki w Polsce były chyba używane w latach powojennych, kojarzy mi się z dosyć małymi, "torpedowatymi" kształtami. Powodem było zdaje się unikanie silników komutacyjnych ze względu na szanse wybuchu gazów. Trzeba pytać kogoś starego od kopalń :)
Bo to informacja z przed internetów :)
W necie latały stare "Młode Techniki", ale przekopywanie się przez skanowane(!) pdf'y to długa robota - a ja NIE gwarantuję, że to widziałem tam. A to mógł by artykulik wielkości jednego z tych:
Tak
