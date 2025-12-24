Globalna awaria Steam. Gracze na całym świecie bez dostępu do platformy.
W wigilijny wieczór tysiące użytkowników na całym świecie napotkało poważne problemy z dostępem do platformy Steam.HardWax
- #
- #
- #
- #
- 60
- Odpowiedz
W wigilijny wieczór tysiące użytkowników na całym świecie napotkało poważne problemy z dostępem do platformy Steam.HardWax
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (60)
najlepsze
@pangkor: Dokładnie, nie po to człowiek chłonie cały rok medialną narracje, aby potem nie mógł się z nią podzielić w gronie najbliższych :)
A najlepsze płyty z zabezpieczeniami najpierw instalujesz całą grę a potem musisz wkładać płytę bo tak ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Komentarz usunięty przez autora
przynajmniej wyciągam płytę z półki i gierczę
@jcob1001: sorry, ale co ma rust do tego? steam nie jest napisany w ruscie 🤔
uutils nie jest też pierwszym przepisaniem GNU coreutilsów. BSD utils i busybox sa znacznie starsze niż sam Rust i są jeszcze badziej nie-kompatybilne, mimo że pisane są w C.
Samo coreutils też nie jest oryginalne. Jest przepisaniem utilsów z Unixa i trzeba się bawić flagami żeby było (częściowo) kompatybilne z oryginalnymi utilsami.
Polecam stronę https://polskie-torrenty.eu/
i program do ich pobierania SuperSeedTorrent: https://rebrand.ly/super_seed